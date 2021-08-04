Горняк22: Билл Гейтс развелся с женой Мелиндой после 27 лет брака

Билл Гейтс Фото: кадр из youtube.com

Билл Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов мира, состояние его семьи оценивают в 130 млрд долларов. Кроме того, он основал благотворительный фонд, в который вложил 28 млрд долларов

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его жена Мелинда официально развелись после 27 лет брака. Об этом стало известно из Business Insider, сообщает РИА Новости.

2 августа судья принял окончательное решение о расторжении брака. Ни один из бывших супругов не стал просить о смене фамилии. Супруги подписали договор, в котором прописано, как они разделят имущество, но подробности контракта пока не разглашаются.

В мае этого года Билл и Мелинда Гейтс приняли решение разойтись. При этом их бракоразводный процесс может стать самым дорогостоящим в мире. Сейчас рекорд принадлежит богатейшему человеку в мире – основателю и главе Amazon Джеффу Безосу.

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