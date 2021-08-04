Горняк22: Минздрав опроверг «окончательное» закрытие травмпункта в бийской горбольнице

ЦГБ. Бийск Фото: zdravalt.ru

В Бийске хотят сформировать современную травматологическую службу с внедрением передовых методик и тем самым улучшить ее качество для жителей всего Бийского округа

В краевом минздраве заявили, что травмпункт в горбольнице №2 Бийска закрыли не окончательно, а на определенное время – пока не будет получена лицензия по профилю «травматология», сообщает пресс-служба краевого ведомства. Предположительно, травмпункт откроют в течение месяца после оформления документации.

В минздраве пояснили, что в марте 2021 года руководители ЦГБ и горбольницы №2 обратились в ведомство с просьбой объединить два отделения травматологии. К тому же в горбольнице №2 отсутствовали необходимые смежные отделения.

Однако ведомство приняло решение сохранить оба отделения. Оказывать экстренную медицинскую помощь будут специалисты Центральной горбольницы.

Ранее сообщалось, что в Бийске закрыли травмпункт горбольницы №2. При этом в объявлении указано, что «травмпункт закрылся окончательно, с передачей имущества».

ТОЛК