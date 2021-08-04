Горняк22: Жители России назвали идеальное время для ухода на пенсию

Пенсионеры Фото: pixabay.com

В основном о финансовом обеспечении пенсии заботятся менеджеры высшего звена, руководители строительной отрасли и юристы

Только 30% россиян планируют уйти на пенсию по достижении установленного законом возраста. Об этом стало известно из исследования hh.ru и компании «Деньги Вперёд», сообщает «РБК».

42% опрошенных граждан заявили, что хотят работать, пока позволяет здоровье. 19% респондентов собираются уйти с работы раньше пенсии. 6% россиян назвали возраст 70-75 лет лучшим временем для выхода на пенсию.

Работать, пока позволяет здоровье планируют молодые респонденты. В категории от 18 до 34 лет так ответили 45-50% опрошенных. По регионам на первом месте оказалась Московская область – 55%.

При этом 56% россиян рассказали, что не делают сбережений для жизни на пенсии. Остальные вкладывают деньги в недвижимость, имеют накопительный счет или депозит, инвестируют в ценные бумаги или пользуются негосударственным пенсионным фондом.

Ранее россияне выбрали города для жизни после выхода на пенсию. Выбирая место жительства, граждане учитывали инфраструктуру, высокий уровень соцуслуг и рекреационные ресурсы.

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