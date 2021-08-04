Горняк22: Куда идти и сколько стоит: ответы на острые вопросы о загадочной догазификации

Газ. Газификация Фото: пресс-служба правительства Алтайского края / Антон Червяков

Бесплатно провести газ до участка смогут жители уже газифицированных населенных пунктов, но за работу внутри двора и дома нужно будет по-прежнему платить

После поручения президента в стране стартовала программа бесплатной догазификации тех частных домов, которые в уже газифицированных населенных пунктах еще не подключили голубое топливо. Вопросов к этой процедуре остается еще очень много. «Толк» нашел ответы на некоторые из них – самые начальные, касающиеся того, как и куда подать заявку, кто может претендовать на подключение, за что все-таки придется платить.

«Толк» готовит развернутый материал о проблемах догазификации и опубликует его позже.

1

Что за программа догазификации?

С инициативой запустить программу в апреле 2021 года выступил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин. Он предложил до 2023 года бесплатно подключить к газу частные дома, которые расположены в уже газифицированных населенных пунктах «вблизи от внутрипоселковых газопроводов».

Согласно принятой в апреле же «дорожной карте», предполагается, что в первую очередь будут подключены те дома, участки которых расположены не далее 200 метров от трубы. Газ подведут до границы участка при подаче соответствующей заявки.

У газопроводов при этом должна быть достаточная пропускная способность.

2

Кто может претендовать на социальную догазификацию?

Тут важны несколько условий.

Первое – в населенном пункте уже должен быть газ на 1 мая 2021 года, писал «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Александра Новака.

Второе – дом должен принадлежать гражданам-физлицам. То есть обязательно наличие документов о праве владения на дом и участок.

Третье – газ должен использоваться только для собственных нужд, а, например, не для ведения бизнеса.

Только при наличии этих базовых условий можно будет подавать заявку на догазификацию.

Если дом расположен в границах садоводческих или огороднических товариществ (СНТ), рядом с которыми проходит газопровод, доведение трубы до границ таких СНТ будет бесплатным, объясняют в «Газпром газораспределение Барнаул». А вот дальше садоводы должны будут за свой счет построить газораспределительные сети.

3

Как и куда подать заявку на догазификацию?

В Алтайском крае сейчас это можно сделать, обратившись в

клиентский центр компании «Газпром газораспределение Барнаул» в столице края по адресу: пр. Социалистический, 24, а также в районные подразделения, адреса которых можно посмотреть тут, сообщает сайт компании.

Кроме того, документы можно направить на электронную почту office@altaigazprom.ru или через сайт Единого оператора газификации России (connectgas.ru). Пока он доступен со стационарных компьютеров, полноценно запустить мобильную версию обещали с 1 сентября.

Также сообщается, что с августа подать заявление можно будет через портал госуслуг, МФЦ.

Пока не ясно, как к процессу будут подключены другие компании, имеющие статус газораспределительных организаций, – помимо «Газпром газораспределение Барнаул», в крае это еще «Русьэнерго» и «Сибгаз-эксплуатация». Они также обслуживают часть газовых сетей в крае.

4

Какие документы нужно предоставить?

Саму заявку,

правоустанавливающие документы на земельный участок и на жилой дом,

ситуационный план,

паспорт,

СНИЛС,

контакты.

Форму заявки обещают предоставить на сайтах или в офисах газораспределительных организаций.

5

Могут отказать в заявке?

Могут. Сначала заявку проверят. Ее не одобрят,

если будет представлен неполный пакет документов и данные будут заполнены некорректно,

если параметры подключения дома не соответствуют техническим возможностям или обязательным критериям, например, если на дом нет документов о праве собственности, он не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

6

Как узнать, что заявку одобрили?

Как сообщает сайт Единого оператора газификации РФ, если заявку примут, то гражданину должны направить проект договора о подключении вместе с необходимыми техусловиями.

7

Придется ли что-то доплачивать при догазификации?

Подвести трубу от газопровода до границы участка должны бесплатно. Но все работы внутри участка и в доме – за счет потребителя. А это проектирование, строительство газопровода (от участка до дома может быть 2 метра, а может быть и 30 метров – и это, соответственно, совершенно разная цена), покупка всего газового оборудования – от котла до счетчиков. Эти работы разными специалистами оцениваются, например, для Барнаула в сумму от 70 до 100 тысяч рублей.

Кроме того, помещение, где будет устанавливаться оборудование должно соответствовать определенным требованиям. Например, там должны быть окно, вытяжка, дверь, определенный размер. Оборудование нельзя ставить, скажем, в ванную, туалет или спальню. Иногда приходится оборудовать такое помещение, а это дополнительные расходы.

8

Как скоро подключат газ после одобрения заявки?

«Газпром газораспределение Барнаул» обещает, что в договоре будет указан крайний срок подключения. Он будет зависеть от протяженности газопровода до границы участка. Также все будет зависеть от готовности хозяев принять газ (наличие и монтаж оборудования), от протяженности газопровода внутри участка и т. д.

9

Кто будет отвечать за догазификацию?

В стране создан Единый оператор газификации, им стала компания «Газпром газификация». Он заявлен как «единый центр ответственности». В регионах также создаются такие операторы.

В Алтайском крае, кроме того, создан специальный штаб, «основной задачей будет являться выработка предложений и рекомендаций, направленных на достижение результата», сообщили в минстрое.

Однако вопрос не так прост, как кажется на первый взгляд. Газопроводы внутри населенных пунктов эксплуатируют, содержат несколько компаний в Алтайском крае. У частных компаний, по данным «Толка», пока нет никакой ясности, как они будут «вписаны» в этот процесс и – главное – как им могут быть компенсированы выпадающие доходы.

Собственно ключевой вопрос – финансирования работ и его источников – остается по-прежнему открытым. Все компании, вовлеченные в процесс, являются коммерческими, то есть их главная задача – извлечение прибыли. Бесплатные для жителей работы должен будет кто-то компенсировать. Кто и как – пока не ясно.

Еще в июне Сергей Густов, гендиректор «Газпром межрегионгаз», рассказывал: это будут средства Единого оператора газоснабжения. То есть в конечном итоге – структур «Газпрома». Но какими будут порядок и взаимодействие со всеми игроками рынка – опять же пока не понятно. Уже сейчас в частных краевых компаниях говорят: без внятных правил и порядка они бесплатно проводить работы не будут.

Как ранее сообщал вице-премьер алтайского правительства Александр Климин, негазифицированных домов, расположенных на расстоянии менее 200 метров от трубы, в регионе около 11 тыс. По предварительной оценке, 9 тыс. из них уже подготовлены к приему газа. На втором этапе планируется подключить остальные домовладения в газифицированных населенных пунктах. Это еще 92 тыс. домов.

ТОЛК