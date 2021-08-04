Горняк22: Из-под палки. Законна ли обязательная вакцинация от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Юристы поясняют, что работодатель не может заставить поставить прививку от коронавируса, но вправе отстранить сотрудника от работы

Свыше 170 тыс. жителей Алтайского края обязаны привиться от COVID-19 либо иметь медотвод. Это вызвало всплеск недовольства: есть даже случай пикетирования у здания Роспотребнадзора. Темпы вакцинации хоть и растут, но не так, как этого хочет губернатор, и не настолько, чтобы к осени достичь 60% привитых.

Обязательная вакцинация и закон

Специалисты в области гражданского и трудового права отмечают, что закон упрям: работодатель вправе отстранить от работы невакцинированных работников.

«Есть право, а есть обязанность. Если бы в свое время не вакцинировали от туберкулеза, полиомиелита, кори, что бы было? Если есть медицинские показания, по которым нельзя ставить вакцину, но необходимо взять медотвод, но список заболеваний в данном случае весьма ограничен», – отмечает юрист Игорь Третьяков.

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Его коллега Сергей Сандаковский добавляет, что постановление об обязательной вакцинации регулируется законом об иммунопрофилактике инфекционных болезней, который приняли еще в 1999 году.

«На уровне федерального закона нет нормы об обязательной вакцинации, что вызывает сомнения в ее законности. В России еще нет судебной практики по этому поводу. Могу предположить, что по аналогии с массовыми штрафами за нарушение режима самоизоляции в отсутствие внятной нормативной базы, которые мы наблюдали в 2020-м, суды вновь займут карательную позицию», – отмечает Сандаковский.

А работать кто будет?

Согласно Трудовому кодексу РФ при наличии постановления главного государственного санитарного врача о проведении профилактических прививок работодатель обязан отстранить сотрудника от работы. На практике все может быть иначе: во-первых, есть «лазейка» в виде требования привить 60% коллектива, а не 100%. Во-вторых, пока неясно, как будет реагировать трудовая инспекция, если человек обратится с жалобой. Кроме того, работодатель будет вынужден решать, кто будет работать вместо отстраненного.

«Работодатели чаще всего проводят информационную работу, но не отстраняют работников, потому что ценные кадры в дефиците. В итоге все риски ложатся на директоров», – говорит Сергей Сандаковский.

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Юрист уверен, что в безвыходной ситуации и работодатели, и сотрудники, подверженные антипрививочным настроениям, вполне могут попытаться избежать обязательной вакцинации: например, купив сертификат.

Адвокат Виталий Толкачев отмечает, что в регионе не введен режим ЧС, а прививка от коронавируса не включена в национальный календарь. Но она есть в календаре по эпидемиологическим показаниям, которые позволяют расширять список профессий, обязанных прививаться.

«Новое законодательство на эту тему немного запаздывает, и нормативные акты официально принимают и публикуют уже с учетом сложившейся ситуации, которая, как мы видим, никак не улучшается. Возможно, с конца сентября будет решен вопрос о внесении прививки в нацкалендарь, и все станет гораздо проще», – предполагает Толкачев.

Ранее «Толк» рассказывал, как обстоят дела с обязательной вакцинацией и доступностью прививок от ковида в других регионах РФ.

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