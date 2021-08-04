Горняк22: Врачи назвали суточную норму потребления арбуза

Сегодня, 3 августа, отмечается международный день арбуза. Поэтому самое время узнать, какую порцию этой большой ягоды можно съесть в день.

О нормах детского питания рассказала врач-педиатр Марина Лерман. Она подчеркнула, что арбуз не рекомендуется детям до двух лет — он может спровоцировать пищевую аллергию, пишут РИА Новости.

«Порция арбуза для малыша 2–3 лет не должна превышать 80–100 грамм мякоти, к 3–6 годам разовую порцию можно увеличить до 150 грамм», — сказала детский врач.

Врач-терапевт Елена Тихомирова назвала суточную норму для взрослых. По ее словам, можно съедать не более 500 грамм арбуза в день, при условии, что одновременно с ним не употребляются другие углеводы. При этом врач отметила, что есть арбуз можно в любое время суток, но не перед сном.

«Не стоит за один прием пищи съедать килограмм арбуза, потому что наш организм не может одновременно усвоить 60 грамм чистых углеводов. Получится так, что он 20–30 углеводов усвоит, а все остальное отложит в жир», — рассказала Елена Тихомирова.

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Алтайская правда