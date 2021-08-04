Горняк22: В Барнауле приступили к созданию стелы «Город трудовой доблести»

Российское военно-историческое общество совместно с администрацией города Барнаул приступило к созданию стелы «Город трудовой доблести».

В администрации города утвердили организационный комитет по вопросам установки стелы во главе с Вячеславом Франком. За счет городского бюджета будет подготовлена проектно-сметная документация, проведены работы по обустройству фундамента и металлоконструкций для стелы, а также проложены необходимые инженерные сети.

Специалисты Российского военно-исторического общества разработают архитектурно-художественный дизайн-проект, изготовят декоративные панели со стилизованными изображениями, табличку с указом президента РФ и герб города, а также обеспечат доставку и монтаж. Изображения для стелы будут отобраны из историко-архивных фотодокументов и согласованы с администрацией города. Все они будут посвящены трудовому подвигу жителей города в годы Великой Отечественной войны.

Жителям Барнаула еще предстоит выбрать место под стелу. Экспертно сообщество отобрало 11 вариантов установки, все они направлены в Российское военно-историческое общество.

По планам города, стела «Город трудовой доблести» будет установлена в сентябре 2022 года.

Фото: эскиз одного из возможных вариантов размещения стелы — barnaul.org

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Барнаул

Алтайская правда