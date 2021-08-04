Горняк22: Партия белых грибов из Алтайского края отправится в Италию

Алтайская испытательная лаборатория ФГБУ ЦНМВЛ исследовала образцы сушеных белых грибов для установления их фитосанитарного состояния. В результате специалисты пришли к выводу, что продукция соответствует всем требования и ее можно отправлять за границу.

Эта продукция алтайского происхождения предназначена для отправки на экспорт в Италию.

Региональным Управлением Россельхознадзора выдан фитосанитарный сертификат, соотвествующий требованиям страны-импортера, сообщает пресс-служба ведомства.

Алтайская правда