Горняк22: В Барнауле проходит марафон прямых эфиров по грудному вскармливанию

Во всем в мире с 1 по 7 августа отмечается Неделя поддержки грудного вскармливания.

В Барнауле к этому мероприятию подошли ответственно и организовали образовательные уроки. На официальной странице родильного дома № 2 в Instagram состоялся марафон прямых эфиров со специалистом по грудному вскармливанию Ниной Заболотневой. Она имеет многолетний опыт работы и уже помогла тысячам женщин наладить грудное вскармливание. Нина Александровна – один из основоположников профессии «консультант по грудному вскармливанию» в родильных домах региона. На ежедневных обходах она показывает каждой маме, как правильно прикладывать малыша, рассказывает секреты и демонстрирует лайфхаки. А еще она стала автором уникальной техники прикладывания к груди «Сосок в небо».

– Опыт кормления грудью индивидуален для каждой женщины. Есть разные позы, подбираем нужную на практике. Это нормально, если потребуется какое-то время на привыкание и налаживание этого ритуала. Чем больше женщина будет кормить, тем легче это будет ей даваться. Мы помогаем им психологически, ведь в первые сутки они находятся в непростом эмоциональном состоянии, а мы всегда рядом и делаем все, что от нас зависит, для того чтобы мама сохранила грудное молоко, – сказала Нина Заболотнева.

«Кормлю исключительно грудью»

За все 83 года существования барнаульского роддома № 2 на свет появилось 230 тысяч маленьких барнаульцев, и почти все они вскормлены именно грудным молоком. Сейчас в этих стенах на грудном вскармливании находится до 95% малышей. Юлия Марченко, как большинство мам, предпочитает кормить ребенка именно так. Пятнадцать лет назад она родила дочь, а неделю назад на свет появился сын Артём.

– Родился у меня сыночек, кормлю исключительно грудью. Я считаю, что грудное вскармливание – это единственное, что должно быть у малыша. Потому что это его здоровье, его иммунитет, правильный рост и развитие, поэтому мы только на грудном вскармливании, – считает Юлия.

Жительница Барнаула добавила, что Нина Александровна уже успела поделиться с ней советами.

– Специалист рассказала о том, как правильно приложить ребенка к груди, чтобы комфортно было и маме, и малышу, – говорит Юлия. – Также она назвала продукты, которые необходимо есть для правильной лактации, а от каких нужно воздержаться. Сейчас, например, я отказалась от бобовых, овощей и фруктов, чтобы не было аллергии.

Не случайно

Дата, кстати, выбрана не случайно. 1 августа 1990 года была принята Декларация о защите, поощрении и поддержке грудного вскармливания. Прежде всего это один из способов укрепления традиции кормить детей грудью. Акция призвана не только защитить право ребенка питаться материнским молоком, но и несет образовательный характер.

Специалисты уверяют, что материнское молоко необходимо для жизни новорожденного. Оно влияет на физическое и психологическое развитие. В первые дни жизни ребенок от матери получает молозиво – вещество, которое, словно прививка, защищает малыша.

Советы по грудному вскармливанию

Не мучайтесь угрызениями совести, если пропустили время кормления. Главное, что ваш малыш сыт. И если он съел сцеженное молоко, поводов для того, чтобы вы корили себя, нет. Для крохи важно, чтобы его мама была в хорошем расположении духа: дети отлично чувствуют эмоциональное состояние тех, кто подолгу находится с ними.

Помните: нервничать нельзя. Если мама напряжена и ее тело находится в тонусе, крохе приходится стараться, чтобы получить еду. Поэтому во время кормления вы должны забыть обо всем, что беспокоит. В целом тревоги очень плохо отражаются на лактации.

Не упрекайте себя, если возникают сложности с лактацией. Лактационный криз – довольно распространенное явление. И если это происходит с вами, не беспокойтесь, что ребенку не хватает питания. Главное – думайте о хорошем, пейте теплый чай, массируйте грудь, принимайте теплую ванну.

Уставшие мамы нередко испытывают проблемы с лактацией. Поэтому не тратьте время на домашние дела и соцсети – отдыхайте с крохой, пока он спит.

Алтайская правда