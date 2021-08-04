Горняк22: В Алтайском крае продолжается сельскохозяйственная микроперепись

Фото Олег БОГДАНОВ

С 1 августа в России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Организация мероприятия лежит на Росстате.

Микроперепись проводится впервые и охватит все категории сельхозпроизводителей региона. В их числе 1027 сельскохозяйственных организаций, 2420 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 374 некоммерческих объединения граждан и порядка 464,5 тысячи попавших в выборочную совокупность личных подсобных хозяйств сельской местности.

Проверить организацию и ход микропереписи руководство Алтайкрайстата решило в Первомайском районе. Час пути – и мы на месте, в Логовском.

В Логовской сельсовет Первомайского района входят три села – само Логовское, Бешенцево, Сорочий Лог и поселок Новый Мир.

Здесь расположены несколько сельхозпредприятий и более тысячи домовладений, а также садоводства, пасеки, есть даже женский монастырь. Сегодня нас интересует все, кроме последнего объекта.

Вячеслав Рогонов, председатель Логовского сельсовета, в статистике ориентируется превосходно. Сразу оценил значимость микропереписи, мол, государство должно знать, что изменилось с 2016 года. Только за этот период на территории Логовского общественное, например, стадо КРС уменьшилось с сотни примерно до 80 голов.

«Для нас, как для аграрного региона, проведение сельскохозяйственной микропереписи имеет огромное значение. Ее результаты позволят узнать, какие структурные изменения произошли в сельском хозяйстве Алтайского края за последние пять лет. Полученные данные станут информационным фундаментом для принятия мер по повышению эффективности сельскохозяйственного производства», – поясняет Ольга Ситникова, руководитель Алтайкрайстата, журналистам региональных СМИ.

Сначала мы едем в КФХ Сергея Кучмина. Он рассказывает, что о переписи узнал заранее, что руководит хозяйством с 1993 года. Обрабатывает две тысячи гектаров посевов нескольких сельхозкультур. Не без гордости говорит, что его рапс, сою, гречиху отправляют за границу. И он в эти дни начинает косить озимые.

«Мне не очень важна перепись, это важно для государства, – подчеркивает он. – Предыдущая Всероссийская сельхозперепись была в 2016 году. Планового хозяйства сейчас нет, а рынок все быстро меняет».

В ходе микропереписи всех сельхозпроизводителей спросят о размерах посевных площадей по группам культур; площадях, занятых плодовыми многолетними насаждениями; поголовье сельскохозяйственных животных.

Один из вопросов микропереписи касается кредитов. Выясняется, что Кучмин давно не пользуется заемными средствами и погектарными выплатами от государства. Мол, это хлопотно, много бумаг и волокиты.

Да, говорит Ситникова, сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства дополнительно еще ответят на вопросы, касающиеся условий ведения хозяйственной деятельности. Это важно для корректировки на государственном уровне кредитной политики, которая должна быть эффективной и доступной не только для крупных агрохолдингов, но и для субъектов малого предпринимательства.

После этого мы идем на улицу Школьную. Дом Веры Фёдоровны Акимовой – один из 512, которые должна посетить переписчица Яна Чистякова до конца августа.

Хозяйка встречает ее у калитки. Между женщинами полтора метра дистанции. На переписчице отличительная униформа зеленого цвета, маска на лице, руки в перчатках, она держит электронный планшет. Это обязательные атрибуты ковидного времени.

Следует несколько общих вопросов. Хозяйка выражает желание отвечать на них.

«Накануне днем, – говорит Чистякова, – два человека из полутора десятков отказались участвовать в микропереписи. Но вечером обсудили в семье, позвонили, сообщили о согласии».

На трех сотках огорода Акимовой высажены картофель, капуста, морковь, лук, чеснок, помидоры.

Уточняется, сколько квадратных метров занимает каждая культура, а каких нет вовсе (цветная капуста, кабачки, патиссоны, фасоль, кукуруза).

В электронные данные попадают и кабанчик с тремя утками.

«Раньше держали корову с бычком, но без хозяина на селе тяжко», – говорит 68-летняя женщина.

На сбор данных уходит 20 минут.

За всем действом с любопытством наблюдает соседка Любовь Смирнова. «Заходите к нам, – говорит она. Чайку заодно попьем».

В Алтайкрайстате уточнили, что личные подсобные хозяйства будут переписываться только в сельской местности с числом домохозяйств в населенном пункте более десяти.

Руководители сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальные предприниматели могут самостоятельно заполнить формы переписных листов с использованием системы web-сбора Росстата или через специализированных операторов связи.

Для проведения переписи задействованы 162 инструктора и 968 переписчиков. Алтайкрайстат предоставил 1129 отечественных планшетов с операционной системой «Аврора».

Алтайская правда