Горняк22: «Щели в стене»: барнаульские родители возмущены условиями в загородном лагере

Лагерь "Дружных" Фото: Дарья Тяжина

Руководство оздоровительного летнего лагеря «Дружных» отмечает, что корпуса вполне пригодны для проживания, и не понимает, что не устроило родителей

2 августа 25 гимнастов, воспитанников барнаульского спортивного комплекса «Победа», должны были заселиться в оздоровительный лагерь «Дружных» и приступить к тренировочным сборам. Однако родители увезли их домой, посчитав, что условия в предоставленном корпусе не соответствуют нормам для проживания детей. Приобретая путевки, они рассчитывали, что дети будут жить в более комфортных условиях.

«Дети не будут жить в «сарае»

Как рассказали барнаульцы, на момент заселения спортсменов корпус был совершенно не готов к тому, чтобы в нем жили дети. В одной из стен люди заметили щели, а старые окна оказались заклеены скотчем. Сотрудники лагеря накануне заселения мыли эти окна и полы.

Мамы и папы юных спортсменов считают, что в этот домик детей решили заселить спонтанно, так как корпус, который предполагался изначально, оказался забронирован другой спортивной секцией.

«Нас изначально ввели в заблуждение. Мы рассчитывали, что дети будут жить в отремонтированных корпусах, фотографии которых мы видели на сайте лагеря, а не в этом «сарае», где их хотели разместить. В итоге нам сказали, что наш домик забронирован другой секцией, а нам предложили забрать деньги за путевки», – возмущаются родители.

Отдых оказался испорчен не только у детей. Кому-то пришлось изменить планы и сдать билеты на забронированные ранее рейсы, отменив запланированные на время пребывания ребенка в лагере поездки.

«Вот посмотрите, все дети счастливые, а наши уехали в слезах. Им сорвали не только летний отдых, но тренировочный процесс. Но и оставить в таких условиях, которые мы увидели в корпусе, тоже не можем. Там щели, окна дырявые. Директор пообещал поставить обогреватель, но это опасно, может же быть возгорание», – заверяют родители.

На сайте лагеря при этом указано, что детей ждут «8 благоустроенных корпусов с пластиковыми окнами». Судя по видео, которое сняли родители, в коридорах действительно пластиковые окна, а вот в комнатах – старые и деревянные.

Ожидания и реальность

Директор лагеря Сергей Гастюнин, комментируя ситуацию, заверил, что предложенный домик прошел проверку Роспотребнадзора и межведомственной комиссии, есть акт приемки, согласно которому в нем могут проживать дети.

«Нормальный домик, сухой, чистый. Он подготовлен. Все что могли, мы сделали перед заездом. Если родителей не устраивает, они вправе отказаться», – отметил он.

Лагерь «Дружных» Фото: Центра отдыха и здоровья «Каникулы 22»

Руководитель краевого центра отдыха и здоровья «Каникулы22» Денис Краснов также считает, что в корпусе были созданы все условия для комфортного проживания детей.

«Да, на территории «Дружных» есть капитально отремонтированные корпуса, а есть без ремонта. Но это не значит, что в них нельзя проживать. Понятно, что это не санаторий, но все вполне достойно – новые кровати, матрасы, постельное белье. Так скажем, ожидание не совпало с реальностью. Но мы не могли группу из 25 человек, заселить в домик, рассчитанный на 40 мест. Ситуация вышла некомфортная для всех», – подчеркнул он.

Лагерь «Дружных» Фото: Центра отдыха и здоровья «Каникулы 22»

Родителям предложили оформить возврат денег, потраченных на путевку. Однако некоторые из них намерены требовать компенсацию за моральный ущерб. Они отмечают, что дети не первый раз выезжают секцией на спортивные сборы, но такая ситуация произошла впервые.

Денис Краснов добавляет, что среди родителей были те, кто был готов оставить ребенка в лагере, но их тренер поставила условие, что либо остаются все, либо никто. В итоге 25 ребят вернулись с чемоданами домой.

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