Горняк22: Ребенок получил травму в игровой комнате в барнаульском ТЦ
Игровая комната Фото: Толк
Прокуратура заинтересовалась историей, которая получила огласку в СМИ, о том, что ребенок получил травму в игровой комнате
Ребенок получил травму в детской игровой комнате, расположенной в одном из барнаульских торговых центров, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Предварительно известно, что ребенок упал на кафельный пол в игровой комнате и сильно ударился. Родители считают, что покрытие в игровой не отвечает требованиям безопасности.
Теперь надзорное ведомство должно оценить состояние детской комнаты и его соответствие стандартам. Если нарушения будут выявлены, то прокуратура примет меры.
Ранее в Барнауле закрыли несколько игровых комнат, которые не отвечали требованиям пожарной безопасности.