Горняк22: Десантник с флагом ВДВ залез на верхушку гигантской ели в Барнауле
День ВДВ Фото: Анна Меньшикова
Очевидцы сняли на видео, как мужчина в камуфляжной форме поднимается к самой вершине раскачивающегося дерева и закрепляет знамя
В Барнауле десантник в День ВДВ водрузил флаг войск на гигантскую ель – кадры отчаянного поступка мужчины появились в соцсетях.
Уточняется, что съемку сделали утром 2 августа в Индустриальном районе города.
Мнение горожан по поводу специфичной формы празднования разделились – некоторые назвали поступок безрассудным.
Ранее власти Алтайского края отменили массовые мероприятия по случаю Дня ВДВ из-за эпидемиологической ситуации, призвав десантников отметить праздник дома, в кругу семьи.