Горняк22: Десантник с флагом ВДВ залез на верхушку гигантской ели в Барнауле

День ВДВ Фото: Анна Меньшикова

Очевидцы сняли на видео, как мужчина в камуфляжной форме поднимается к самой вершине раскачивающегося дерева и закрепляет знамя

В Барнауле десантник в День ВДВ водрузил флаг войск на гигантскую ель – кадры отчаянного поступка мужчины появились в соцсетях.

Уточняется, что съемку сделали утром 2 августа в Индустриальном районе города.

Мнение горожан по поводу специфичной формы празднования разделились – некоторые назвали поступок безрассудным.

Ранее власти Алтайского края отменили массовые мероприятия по случаю Дня ВДВ из-за эпидемиологической ситуации, призвав десантников отметить праздник дома, в кругу семьи.

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