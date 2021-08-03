Горняк22: В Барнауле на три дня перекроют участок проспекта Социалистического

Перекрытие дороги Фото: pixabay.com

Владельцев автомобилей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее выбирать пути объезда перекрытого участка

В Барнауле в конце августа на три дня перекроют участок проспекта Социалистического. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Уточняется, что движение автомобильного транспорта по всей ширине проезжей части в районе дома №78 (район пересечения с улицей Папанинцев) будет закрыто с 9.00 27 августа до 6.00 30 августа.

Меру объяснили необходимостью проведения работ по ремонту тепловой сети.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Барнауле ищут подрядчика для ремонта трех мостов через Пивоварку.

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