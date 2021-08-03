Горняк22: Участок Чуйского тракта под Барнаулом перекроют 2 августа

Военная техника Фото: vesti22.tv

Госавтоинспекция Алтайского края проинформировала участников дорожного движения об ограничении движения для всех видов транспорта

Участок Чуйского тракта перекроют под Барнаулом вечером 2 августа. Об этом сообщает ГИБДД Алтайского края.

Временное ограничение движения для всех видов транспорта вводят на участке автодороги «н.п. Косиха – а/д «Подъезд к с. Косиха» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – н.п. Украинский» с 19.50 до 21.50.

Уточняется, что мера необходима для планового проезда военных колонн.

В ГИБДД призвали участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной обстановке.

Ранее стало известно, что в Барнауле на три дня перекроют участок проспекта Социалистического.

ТОЛК