Горняк22: 17 человек умерли от COVID-19 за сутки в Алтайском крае
Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"
Число инфицированных с начала пандемии в крае превышает 62,6 тыс. человек. Выздоровели свыше 49 тыс., умерли 3 998 пациентов
В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировали 274 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 73 пациента, умерли 17 инфицированных, все – от COVID-19. Об этом 2 августа сообщает региональный оперштаб.
Новые случаи инфекции
Больше всего новых случаев инфекции зарегистрировали в Барнауле – 91, Бийске – 31, Рубцовске – 20, Заринске и Новоалтайске – по 12 заболевших. В Алейске и Первомайском районе – по 7 новых инфицированных, в Бийском районе – 4 заболевших.
Ситуация в госпиталях
В госпиталях на лечении – 3 856 человек,
тяжелобольных – 823 (–46),
подключены к аппаратам ИВЛ – 239 (–2),
резервных коек – 814.
Статистика по коронавирусу в Алтайском крае
С начала пандемии инфицировано 62 639 человек (4 251 ребенок) Выздоровело 49 168 человек. Умерло 3 998 человек, в том числе от коронавирусной инфекции – 2 970.
Ранее «Толк» в материале «Черный июль» рассказал о том, что в Алтайском крае за месяц умерло рекордное число людей с COVID.