Горняк22: «Обливаюсь, а не прививаюсь». Пенсионер устроил пикет у здания Роспотребнадзора

Одиночный пикет пенсионера против вакцинации Фото: "Толк"

Пенсионер из Рубцовска стоял с плакатом напротив здания Роспотребнадзора около часа, пока не приехали сотрудники полиции

70-летний Владимир Карачев из Рубцовска устроил одиночный пикет напротив здания Роспотребнадзора в Барнауле. Мужчина заявил, что против обязательной вакцинации, которую ввели в регионе с 27 июля.

Барнаулец вышел на улицу с плакатом, который ему изготовили «знакомые». Текст, по его словам, он написал сам. Мужчина заявил, что состоит в партии КПРФ, но действует сугубо по личной инициативе.

«Любое медицинское вмешательство должно быть добровольным. Я против обязательной вакцинации в принципе, в том числе той, что существовала в стране до ковида. Прививаться я не буду, потому что вакцина еще не прошла всех необходимых испытаний. Мне об этом Роспотребнадзор написал в официальном ответе – что третий этап испытаний еще не окончен», – заявил Владимир.

Пенсионер рассказал, что последние годы чувствует себя относительно здоровым, хотя в Барнауле находится по причине болей в спине. Но он давно не болеет простудными заболеваниями, потому что закаляется. По его словам, он обливается холодной водой и полощет горло соляным раствором.

Одиночный пикет пенсионера против вакцинации Фото: «Толк»

Сотрудники Роспотребнадзора вызвали полицию. Мужчина простоял примерно час до того, как приехал наряд. На глазах журналистом полицейские проверили у мужчины документы, уточнили, нет ли у него неоплаченных штрафов, и вежливо с ним попрощались. По их словам, он ничего не нарушил.

Сразу после того, как полицейские уехали, пенсионер тоже свернул плакат: он сообщил, что долго стоять на жаре ему не позволяет возраст и здоровье.

Владимир заявил, что он пикетирует не первый раз: частности, он призывал к отставке экс-главы Рубцовска Владимира Ларионова. Но пенсионера ни разу при этом не штрафовали, потому что он «знает законы». Мужчина отметил, что считает одиночный пикет эффективной формой протеста.

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