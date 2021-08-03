Горняк22: Фонд Варламова разработал план «реанимации» зоны у ТЦ «Россия» в Барнауле

ТЦ "Россия" Фото: "Городские проекты в Барнауле"/"ВКонтакте"

Локация является местом притяжения горожан – дети приходят сюда поиграть у фонтана и покормить голубей, молодежь катается на скейтах и самокатах

Барнаульское отделение фонда российского урбаниста Ильи Варламова «Городские проекты» оценило ситуацию в общественной зоне у торгового центра «Россия» на проспекте Ленина и предложило план ее «реанимации». Об этом сообщили в организации.

Эксперты отметили скудное и неухоженное озеленение территории с нехваткой деревьев. В недостатки также записали визуальную захламленность вывесками здания ТЦ, отсутствие пандусов на его лестнице, грязный фонтан, сломанные лавочки, несоответствие оформления киосков здешней среде, нерационально обустроенные пешеходные дорожки.

В то же время, обратили внимание активисты, локация является местом притяжения горожан.

Авторы исследования сделали выводы о необходимости реконструкции фонтана, комплексного благоустройства с озеленением и создания единого стиля для объектов, находящихся на территории, в том числе киосков с уличной едой. По их мнению, зона у ТЦ «Россия» имеет большой потенциал для привлечения еще большего числа горожан.

Свои предложения они направили главе Барнаула Вячеславу Франку еще в начале июля, сообщает ИА «Банкфакс», однако обратной связи пока не последовало.

Сам блогер ранее уже не раз обращал свое внимание на столицу Алтайского края. Он называл проспект Барнаула «самым бестолковым и опасным бульваром» России, критиковал надписи перед «зебрами» города и приглашал сняться мэра города в своем шоу «БДСМ».

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