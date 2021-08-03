Горняк22: Россиянам объяснили, как получить выплату в 250 тысяч рублей

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Желающим заключить социальный контракт нужно встать на учет в службе занятости, а также зарегистрироваться на портале «Работа в России»

Россияне по социальному контракту могут получить до 250 тысяч рублей для трудоустройства или открытия собственного дела, заявила замминистра труда Ольга Баталина, сообщает «Российская газета».

«Главная задача пособий – формирование дополнительного источника дохода. Средства могут пойти на переобучение для трудоустройства. При этом даже после приема на работу в течение трех месяцев человек получает выплаты в размере прожиточного минимума», – рассказала она.

Замминистра отметила, что социальный контракт может помочь индивидуальному предпринимателю или самозанятому развивать свой бизнес. В этом году в рамках соцконтракта самозанятым можно оформить выплату в 100 тысяч рублей для поддержки личного подсобного хозяйства.

«Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую по пошиву или ремонту одежды или обуви. Люди, живущие в сельской местности, на эти средства смогут приобрести скот или технику», – объяснила она.

Ранее «Толк» сообщал, что Михаил Мишустин подписал постановление о выплате 10 тысяч школьникам со 2 августа. Помощь на подготовку к школе получат родители более 20 млн детей в возрасте от 6 до 18 лет.

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