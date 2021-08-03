Горняк22: В России увеличат срок получения бесплатных лекарств для сердечников

Кардиограмма Фото: pixabay.com

По словам Мишустина, сейчас на диспансерном лечении находятся более полумиллиона таких пациентов. Они смогут получить такую поддержку с 1 января следующего года

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил продлить до двух лет срок получения бесплатных лекарств гражданами с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщает ТАСС.

«Правительство увеличивает срок, в течение которого люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получать лекарства бесплатно, с одного года до двух лет», – заявил премьер на совещании со своими заместителями.

Михаил Мишустин отметил, что лечение медикаментами снижает риск повторных и других обострений. Это будет иметь особое значение для людей, которые перенесли инфаркт или инсульт, а также для тех, кто страдает другими болезнями сердца.

Ранее «Толк» сообщал, что в России водителей будут автоматически лишать прав из-за проблем со здоровьем. При выявлении болезни водитель будет отправлен на медосвидетельствование.

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