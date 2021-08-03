Горняк22: Эксперты перечислили самые востребованные профессии в августе

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Среди высокооплачиваемых профессий также оказались дизайнер-проектировщик, маркетолог для сети супермаркетов и столяр-краснодеревщик

В России в августе самую высокую зарплату готовы предложить стоматологу-имплантологу, гендиректору компании по производству теплового оборудования и программисту, который разрабатывает корпоративный мессенджер. Об этом стало известно из исследования сервиса «Работа.ру», сообщает РИА Новости.

Самой высокооплачиваемой вакансией стала должность гендиректора. Он может зарабатывать до 600 тысяч рублей в месяц. От претендента требуют опыт работы от трех лет на аналогичной должности в компании с более 300 сотрудниками. Кроме того, он должен иметь навыки автоматизации и систематизации бизнес-процессов.

Стоматологу-имплантологу частная клиника предлагает 400 тысяч рублей в месяц. Для такой работы требуется опыт от трех лет. Программист-технический архитектор может получать до 275 тысяч рублей, а глава разработчиков приложений для Android – 250 тысяч рублей.

Ранее Алтайский край оказался «на дне» среди регионов Сибири по уровню зарплат. Регион опередила даже соседняя Республика Алтай.

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