Горняк22: В России начали продажу льготных билетов на поезда для семей с детьми

Поезд. РЖД Фото: pixabay.com

Приобрести билеты со скидкой можно только в кассах РЖД дальнего следования с предъявлением документов, подтверждающих степень родства

РЖД для семей с детьми открыли продажу билетов по льготным тарифам в купе поездов дальнего следования, сообщает пресс-служба компании.

«Со 2 августа и до конца 2021 года российские семьи с одним или несколькими детьми до 18 лет могут оформлять билеты на поезда по льготному тарифу», – рассказали представители.

В компании отметили, что в среднем цена билета в купе по льготному тарифу будет снижена примерно на 40%. Скидка будет действовать при покупке билетов в купе поездов дальнего следования всех категорий. Воспользоваться льготой можно как для самостоятельных семейных путешествий, так и для поездок организованными турами.

Ранее в России выделили 1,3 млрд рублей на льготные авиаперевозки семей с детьми. По словам главы правительства, это позволит семьям покупать билеты по фиксированным низким ценам.

ТОЛК