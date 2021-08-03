Горняк22: Ушла из жизни народный учитель России Раиса Коркина

Ушла из жизни Раиса Коркина — первый в Алтайском крае учитель, который получил почетное звание «Народный учитель Российской Федерации».

Раиса Андреевна полвека преподавала химию в барнаульской гимназии № 22 и за эти годы разработала авторскую систему выявления и поддержки одаренных детей, безошибочно выделяя способных учеников и увлекая их наукой.

Главным делом ее жизни стало создание при гимназии Химической воскресной школы имени Д.И. Менделеева. Она подготовила более 200 победителей и призеров олимпиад различного уровня, а ее лучшие ученики получали право внеконкурсного поступления на химический факультет МГУ. Неотъемлемой частью образовательного процесса Раиса Андреевна всегда считала воспитательную работу.

Достижения учителя неоднократно отмечены наградами. В 2002 году она награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2012 году Раисе Коркиной первой в Алтайском крае присвоили почетное звание «Народный учитель Российской Федерации». В 2015-м она была включена российским благотворительным фондом «Династия» в число лучших опытных учителей химии в России. В 2017 году постановлением АКЗС педагогу присвоено звание «Почетный гражданин Алтайского края».

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Барнаул

Алтайская правда