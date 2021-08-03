Горняк22: Каждая одиннадцатая россиянка хотела бы стать пилотом

В ходе опроса сервиса по поиску работы SuperJob россяине рассказали, в каких традиционных для мужчин и женщин сферах деятельности они хотели бы поработать.

После вступления в силу приказа Минтруда для женщин открылось более ста «мужских профессий». Каждая одиннадцатая россиянка (9% респондентов) хотела бы попробовать себя в кресле пилота. Водителем хотели бы поработать 7% опрошенных. Еще 5% россиянок высказали желание занять любую высокооплачиваемую или руководящую должность, так как они считают, что карьерные вершины покоряются только мужчинам.

По 3% голосов набрали профессии: космонавт, полицейский, сварщик, следователь, строитель. 2% опрошенных женщин хотят поработать автослесарем, машинистом метро или программистом. Также популярными вариантами ответа стали: военный, капитан корабля, реставратор, ученый, электрик. 26% женщин не согласились бы менять свою профессию на мужскую.

2% женщин рассказали, что уже работают в мужской профессии (крановщик, рабочие в сфере теплотехники и энергетики).

Среди мужчин примерить на себя женскую профессию не решилось 47% опрошенных. 4% сильной половины хотели бы поработать поваром или кондитером, 3% — продавцом. По 2% набрали варианты: бухгалтер, водитель трамвая, швея, парикмахер, администратор. Также 2% хотели бы стать домохозяином, еще столько же — занять любую женскую высокооплачиваемую или руководящую должность. Кроме того, мужчины голосовали за такие варианты как: дизайнер, актриса, доярка, массажист, секретарь.

1% мужчин отметил, что хотел бы попробовать себя в роли матери.

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Алтайская правда