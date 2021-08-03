Горняк22: Эксперт рассказал, как полностью очистить смартфон

Способом безвозвратной очистки смартфона поделился эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

Эксперт напомнил, что при утилизации или продаже своего гаджета, необходимо полностью очистить его от личной информации. Особенно это касается пользователей платформы Android –на этой системе данные удаляются не полностью. Ваша личная информация может быть восстановлена злоумышленниками с помощью специальных программ, пишет Лента.ру.

Перед удалением информации рекомендуется сделать резервную копию на случай, если удаляемая информацией вдруг окажется необходима. Затем, чтобы обезопасить свои персональные данные, владельцы смартфонов должны зашифровать всю информацию в меню настроек – обычно эта функция находится в разделах «Безопасность» или «Приватность».

Для пользователей iPhone, эксперт посоветовал удалить свое устройство из приложения «Локатор», затем произвести сброс всех настроек, стереть контент и проверить, что гаджет больше не подключен к iCloud.

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Алтайская правда