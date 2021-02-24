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Горняк22: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества 

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с праздником доблести и отваги, отмечаемым 23 февраля. Он пожелал всем добра и счастья, а ветеранам — здоровья и долголетия.

Виктор Томенко отметил, что 23 февраля мы всегда вспоминаем ратные подвиги, чествуем военнослужащих, отдаем дань уважения ветеранам. Во все времена те, кто стоит на страже Отечества, пользуются уважением и являются примером.

Защита Отечества это не только ратный, но и мирный труд.

«Жители Алтайского края ежедневно своим трудом и талантом, энергией создают благополучие родной земле. Желаю всем добра и счастья, а ветеранам —  здоровья и долголетия. Пусть праздник доблести и отваги всегда проходит под мирным небом!», — подчеркнул глава региона.

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Публикация от Виктор Томенко (@gubernator_tomenko)

Алтайская правда

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