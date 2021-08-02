Горняк22: Посетители магазина в Барнауле подрались «из-за социальной дистанции»

Кадр из видео Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"

Момент потасовки попал на камеры наблюдения — на съемке видно, как один из дерущихся бьет оппонента кулаками и коленом в лицо

В Барнауле два посетителя магазина устроили драку из-за того, что один из них, якобы, нарушил социальную дистанцию. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Инцидент произошел 31 августа в одном из продуктовых отделов. На съемке с камеры наблюдения видно, как один из дерущихся бьет оппонента кулаками и коленом в лицо.

По словам свидетелей, конфликт разгорелся после того, как один из мужчин задел другого плечом.

Сотрудники супермаркета и другие покупатели разняли дерущихся. По предварительным данным, ни один из них не пострадал.

Ранее «Толк» сообщал о том, что возле барнаульского ночного клуба Che Guevara произошла очередная драка.

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