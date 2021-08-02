Горняк22: Эксперт рассказал, как навсегда удалить данные со смартфона
Смартфон Фото: pixabay.com
Держателям Android придется «повозиться» – на таких устройства файл можно будет восстановить с помощью специального программного обоеспечения
У пользователей смартфонов иногда возникает потребность безвозвратно удалить данные с телефона – к примеру, это необходимо при продаже или утилизации гаджета, чтобы файлы не попали в чужие руки. О том, как это можно сделать агентству «Прайм» рассказал эксперт платформы сетевой грамотности «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
Владельцам смартфонов с операционной системой Android при «утилизации» файла он порекомендовал сперва сделать резервную копию, а затем зашифровать данные из меню настроек через раздел «Безопасность» или «Приватность».
Для ОС iPhone достаточноудалить устройство из приложения «Локатор», выполнить сброс всех настроек с удалением контента и убедиться, что устройство больше не числится за владельцем в iCloud, заключил Гриценко.
Ранее стало известно, что в России в ближайшее время резко подорожают смартфоны.