Горняк22: В Барнауле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Фото Андрей КАСПРИШИН

23 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.

У мемориального комплекса на площади Победы собралось много барнаульцев. Виктор Томенко поздравил ветеранов и пообщался с горожанами. Также в торжественной церемонии участвовали председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской Думы Галина Буевич, руководители органов исполнительной власти и силовых структур, представители общественных организаций.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориальному комплексу, сообщает пресс-служба губернатора края.

Кроме того, 23 февраля в концертном зале «Сибирь» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках программы глава региона вручит почетные грамоты правительства Алтайского края.

Барнаул

Алтайская правда