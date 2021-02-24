ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: В Барнауле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021 ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

23 февраля губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял участие в церемонии возложения цветов к Мемориалу Славы в Барнауле.

У мемориального комплекса на площади Победы собралось много барнаульцев. Виктор Томенко поздравил ветеранов и пообщался с горожанами. Также в торжественной церемонии участвовали председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской  Думы Галина Буевич, руководители органов исполнительной власти и силовых структур, представители общественных организаций.

Участники торжественной церемонии возложили цветы к мемориальному комплексу, сообщает пресс-служба губернатора края.

Кроме того, 23 февраля в концертном зале «Сибирь» пройдет праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. В рамках программы глава региона вручит почетные грамоты правительства Алтайского края.

Барнаул 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В России за сутки выявили минимум заболевших COVID-19 с начала октября

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества 

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: Минтруд расширит список работ, дающих право на досрочную пенсию

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar