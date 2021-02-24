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Общество

Горняк22: Минтруд расширит список работ, дающих право на досрочную пенсию

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

ГОРНЯК22 25.02.2021 ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021

В Минтруде разработали проект, призванный внести изменения в списки работ и профессий, с учетом которых может быть досрочно назначена страховая пенсия по старости.

В список, дающий право на досрочную пенсию, предлагается включить профессиональное обучение работников, которое является необходимым условием для его деятельности.

Сегодня по закону на досрочную пенсию претендуют граждане у которых выработался определенный стаж. Это касается врачей, учителей, работников общественного транспорта. В стаж работы включаются годы работы, периоды получения пособия во время нетрудоспособности, ежегодные отпуски, декреты.

А вот периоды, когда сотрудников отправляли на обучение, в общий стаж сейчас не включают. И сегодня будущие пенсионеры все чаще стали обращаться в суд с требованием включить обучения в общий стаж. И суды выносят свои положительные вердикты в пользу работников. По данным Минтруда, за последние 6 лет судебными органами было рассмотрено почти 250 тыс. подобных исков, из них был удовлетворен 91%, сообщает «Российская газета».

Если новый документ будет принят, то россияне смогут быстрее выходить на заслуженный отдых. 

Алтайская правда

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