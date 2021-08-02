Горняк22: Догузова заявила о высоких темпах восстановления турпотока в Алтайском крае

Туризм Фото: pixabay.com

Чиновница сравнила текущие показатели регионов с данными «доковидного» 2019 года. Алтайский край вошел в первую десятку лидеров

Алтайский край вошел в число лидеров по темпам восстановления туристического потока в России после снятия части объявленных из-за пандемии ограничений. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.

«Несколько десятков регионов показывают прирост числа отдыхающих к уровню доковидного 2019 года. В первой десятке по темпам прироста <…> Алтайский край «, – заявила она.

Как именно вырос турпоток в этих регионах, агентство не уточняет. Известно лишь, что лидером стала Москва, где прирост путешественников составил свыше 30%.

Ранее «Толк» сообщал о том, что первый санаторий «Белокурихи горной» построят за 4 млрд рублей.

ТОЛК