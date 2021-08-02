Горняк22: Свыше 7 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов

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Речь идет о заемщиках с просроченной задолженностью свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей — это каждый шестой при выдаче решения судом

7,2 млн россиян не смогут выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльмана Мехтиева.

По его подсчетам, речь идет о каждом шестом заемщике при условии выдачи соответствующего судебного решения.

Мехтиев пояснил, что ограничительная мера будет касаться тех, кто имеет просроченную задолженность свыше 90 дней на сумму более 30 тысяч рублей.

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