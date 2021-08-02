Горняк22: Нашли вещи и велосипед: как идут поиски пропавшей девочки из Алтайского края

Поиски пропавшего ребенка. Фото: vk.com/la_altay

12-летняя девочка ехала на велосипеде из одного поселка Бийского района в другой через лес и пропала. Поисковики нашли ее одежду, велосипед и очки

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» больше суток разыскивают 12-летнюю школьницу, которая пропала 31 июля между поселками Малоенисейское и Семеновод Бийского района. Девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась.

«Заявка на поиск девочки поступила 31 июля в 21.49. Экипажи из Бийска выехали незамедлительно, из Барнаула поисковики выехали около 00 часов», – рассказали волонтеры.

«Лиза Алерт» работает совместно со службами МВД, следственного комитета и МЧС. От сотрудников ведомств предоставлены более 100 человек. Также в поисках участвуют более 100 человек местного населения и добровольцев.

1 августа на берегу реки нашли вещи девочки (шорты и футболку), а в 1,5 км от них в лесу обнаружили велосипед (по некоторым данным, рядом с ним были очки ребенка и телефон).

Поисковики исследовали береговую линию, отработали линейные ориентиры, прочесали поля. Реку осмотрели водолазы с катерами.

Поиски девочки ведут круглосуточно. В дополнительных силах поисковики пока не нуждаются.

Известно, что девочка из благополучной семьи, ранее никогда не убегала из дома.

ТОЛК