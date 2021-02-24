Горняк22: Барнаульские студенты помогли пенсионерам убрать снег и очистить кровлю

В рамках социальной акции «Снежный штурм» студенты помогали пожилым людям по уборке снега. А также привели в порядок территории двух больниц.

Волонтеры помогли пожилым людям по семи адресам. Студенты очистили от снега придомовые территории, а также убрали наледь с крыш.

Также ребята навели порядок на прилегающих к двум городским больницам территориях. Здесь также убрали снег и очистили кровлю. В акции приняли участие 118 человек, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, в рамках конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021» 22 и 23 февраля была доставлена продуктовая помощь 72 пожилым людям и одиноким пенсионерам.

Алтайская правда