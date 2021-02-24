ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Барнаульские студенты помогли пенсионерам убрать снег и очистить кровлю

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

ГОРНЯК22 25.02.2021 ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021

В рамках социальной акции «Снежный штурм» студенты помогали пожилым людям по уборке снега. А также привели в порядок территории двух больниц.

Волонтеры помогли пожилым людям по семи адресам. Студенты очистили от снега придомовые территории, а также убрали наледь с крыш. 

Также ребята навели порядок на прилегающих к двум городским больницам территориях. Здесь также убрали снег и очистили кровлю. В акции приняли участие 118 человек, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Кроме того, в рамках конкурса волонтерских отрядов «Волонтеры Победы-2021» 22 и 23 февраля была доставлена продуктовая помощь 72 пожилым людям и одиноким пенсионерам. 

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В России за сутки выявили минимум заболевших COVID-19 с начала октября

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества 

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar