Горняк22: Пропавшая под Бийском 12-летняя девочка найдена живой

Поисковая операция Фото: "ЛизаАлерт Алтай"

Около 200 человек более суток искали школьницу в лесу, куда она уехала, и окрестностях. Акваторию рядом протекающей реки обследовали водолазы

Поисковики обнаружили пропавшую более суток назад под Бийском 12-летнюю школьницу, которая уехала на велосипеде по лесной дороге и не вернулась. Информацию об этом «Толку» подтвердили в отряде «ЛизаАлерт – Алтайский край».

«Найдена, жива», – сообщили в организации.

При каких обстоятельствах обнаружили ребенка, здесь не уточняют.

По одним данным, девочку нашли сотрудники полиции, по другим – она сама вернулась домой.

Днем 31 июля школьница уехала на велосипеде по лесной дороге из села Малоенисейское в соседний поселок Семеновод и пропала. Спустя сутки на берегу реки Бия обнаружили ее одежду и велосипед.

На поиски девочки были мобилизованы значительные силы волонтеров, МЧС, МВД и Следственного комитета – всего около 200 человек.

ТОЛК