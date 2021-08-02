Горняк22: Ребенок пострадал в лобовом столкновении двух автомобилей в Барнауле

Место ДТП Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

По словам свидетелей произошедшего, водитель Mazda превысил разрешенную скорость на перекрестке, задел автобус и вылетел на встречку

Ребенок пострадал в лобовом столкновении двух автомобилей в Барнауле. Кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария произошла в районе пересечения улиц Петра Сухова и Глушкова. По предварительным данным, водитель Mazda на перекрестке не справился с управлением и врезался во встречный автомобиль Toyota Ipsum.

В результате ДТП травмы получила несовершеннолетняя пассажирка Toyota. Девочку госпитализировали с переломом бедра.

Ранее «Толк» сообщал о том, что шесть человек пострадали в ДТП с грузовиком и двумя легковушками на Алтае.

ТОЛК