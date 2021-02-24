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Общество

Горняк22: В МВД объяснили, как будут доставлять пьяных россиян в вытрезвители

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

МВД России разработало порядок доставления пьяных россиян в вытрезвители. Соответствующий документ разместили на портале проектов нормативно-правовых актов.

Согласно проекту, сотрудники полиции смогут доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители по письменному заявлению сожителей. Такое заявление станет основанием для осуществления сотрудниками полиции неотложных мер реагирования, говорится в документе. Но речь идет о нетрезвых людях, которые могут нанести вред здоровью и жизни близких и ущерб имуществу.

Доставлять нетрезвых граждан может наряд полиции в составе не менее двух человек на служебном авто. При этом они  должны убедиться в отсутствии оружия и других опасных предметов.

Также в документе прописано из каких общественных мест могут доставлять пьяных россиян. Среди них — улицы, площади, стадионы, вокзалы, парки, поезда, аэропорты, привокзальные площади. Забирать в вытрезвители будут граждан «утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Алтайская правда

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