Горняк22: Более 162 млн рублей направили на подготовку школ и садов Барнаула
Школа Фото: "Вечерний Барнаул"
Приоритетным направлением стали мероприятия по обеспечению безопасности детей — организация охраны, установка видеонаблюдения, выполнение требований пожарной безопасности
Свыше 162 млн рублей направили на подготовку образовательных организаций Барнаула к учебному году. Об этом 31 июля на выездном совещании сообщил глава города Вячеслав Франк.
«Это вдвое больше чем в прошлом году», – отметил он.
На эти средства в 235 школах и детских садах сделают капитальный и текущий ремонт. Еще в 11 благоустроят прилегающую территорию, в восьми на окнах установят пластиковые стеклопакеты.
«В 10 учреждениях предусмотрены ремонт и модернизация спортивных объектов», – добавил Франк.
С 26 июля по 13 августа в городе пройдет приемка образовательных организаций к новому учебному году. Комиссия проверит 289 организаций.
Ранее «Толк» сообщал о том, что школы Алтайского края перейдут на пятидневку.