Горняк22: Первая рабочая неделя августа в Алтайском крае начнется с 33-градусной жары
Цветы Фото: Анна Меньшикова
По 2 августа в регионе продолжает действовать объявленное ранее синоптиками штормовое предупреждение из-за пожароопасности
Первая рабочая неделя августа в Алтайском крае начнется с 30-градусной жары. Об этом сообщает региональный ЦГМС.
Погода в крае
Температура воздуха оставит +28…+33 градуса. В отдельных районах небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 18 м/с.
Погода в Барнауле
Температура +29…+31 градус. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 2-7 м/с.