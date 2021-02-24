Горняк22: Виктор Томенко вручил военнослужащим награды Алтайского края

Фото Андрей КАСПРИШИН

23 февраля в концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Глава региона поздравил военнослужащих и ветеранов войсковых формирований и вручил им награды.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что название сегодняшнего праздника неоднократно менялось, но главный смысл всегда оставался одним и тем же.

«Это праздник людей, которые когда-то защищали или в настоящее время защищают свою родную страну, свою Родину. 2021 год – это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним всех, кто стоял на защите нашей страны. Сегодня мы также выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках», — сказал Виктор Томенко.

Наш регион достойно выполняет задачи по призыву граждан: ежегодно около 5 тысяч призывников уходят на службу в армию. По прошествии времени в Алтайский край приходит большое число благодарностей за качество подготовки наших ребят, сообщает пресс-служба губернатора края.

Виктор Томенко вручил награды Алтайского края военнослужащим и специалистам, которые организовывают призыв на военную службу.

После для участников мероприятия в концертном зале «Сибирь» прошел концерт «Отчизны славные сыны».

Алтайская правда