ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Виктор Томенко вручил военнослужащим награды Алтайского края

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021 ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021ГОРНЯК22 25.02.2021

Фото Андрей КАСПРИШИН

23 февраля в концертном зале «Сибирь» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества. Глава региона поздравил военнослужащих и ветеранов войсковых формирований и вручил им награды.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отметил, что название сегодняшнего праздника неоднократно менялось, но главный смысл всегда оставался одним и тем же.

«Это праздник людей, которые когда-то защищали или в настоящее время защищают свою родную страну, свою Родину. 2021 год – это год 80-летия начала Великой Отечественной войны. Мы помним всех, кто стоял на защите нашей страны. Сегодня мы также выражаем признательность воинам-интернационалистам, которые выполняли свой воинский долг в Афганистане и во многих других горячих точках», — сказал Виктор Томенко.

Наш регион достойно выполняет задачи по призыву граждан: ежегодно около 5 тысяч призывников уходят на службу в армию. По прошествии времени  в Алтайский край приходит большое число  благодарностей за качество подготовки наших ребят, сообщает пресс-служба губернатора края.

Виктор Томенко вручил награды Алтайского края военнослужащим и специалистам, которые организовывают призыв на военную службу. 

После для участников мероприятия в концертном зале «Сибирь» прошел концерт «Отчизны славные сыны».

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В России за сутки выявили минимум заболевших COVID-19 с начала октября

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Днем защитника Отечества 

Фев 24, 2021
Общество

Горняк22: В Барнауле проходят торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества

Фев 24, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Ключевский район: От рядового до младшего командира

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Народные приметы на 20 февраля. Как сделать доброе дело и привлечь удачу

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Как отдыхаем на 23 Февраля 2021 года?

Фев 24, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Когда Великий пост в 2021 году

Фев 24, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar