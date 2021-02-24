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Общество

Горняк22: Российские школьники назвали своих героев

Фев 24, 2021
ГОРНЯК22 25.02.2021

Среди российских школьников провели анонимный опрос, спрашивая, кого они считают своими героями. Большинстово опрошенных посчитала своими героями родителей и членов семьи.

В опросе приняли участие более 6 тыс. юных россиян. По данным анкетирования, проведенного организаторами Российского фестиваля кино и интернет-контента «Герои большой страны», около четверти российских школьников считают своими героями родственников  — родителей, дедушек и бабушек.  

Следующими по популярности у юного поколения идут персонажи кино и мультфильмов. Для 10% подростков примером для подражания стали Железный человек, Человек-паук и Наруто. На третьем месте у школьников — участники Великой Отечественной войны и современные военные. За них проголосовали 5,4% респондентов.

Также ребята называли космонавта Юрия Гагарина, президента России Владимира Путина и врачей. По 2% опрошенных посчитали героями сотрудников МЧС и полиции,  а также спортсменов и актеров. По 1% набрали учителя,  Георгий Жуков, Михаил Кутузов,  Владимир Ленин. Замкнула рейтинг партизанка Зоя Космодемьянская, которую героиней назвали 0,7% опрошенных.

При этом 23,4% школьников не смогли назвать имена своих героев.

Алтайская правда

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