Горняк22: Выбираем время для заговоров: самые сильные магические дни февраля

В магические дни энергетика Луны особенно сильна, поэтому совершенные в данные дни ритуалы обладают огромной мощью. 24 февраля идеально подходит для таких действий. В народном календаре это Власьев день или Коровий праздник.

Издревле в этот день было принято читать заговоры от нечистой силы, порчи и сглаза. Совершали различные ритуальные обряды, чтобы уберечь скот от нечистой силы.

Чтобы защититься от нечистой силы, в этот день надо было подмести пол в доме веником из полыни. Кстати, это также помогало уберечь дом от злых людей и сглаза. А чтобы защитить себя от порчи, надо острым серпом провести черту поперек тропинки, ведущей во двор.

Существовал еще один интересный обряд, который нужно было проводить в этот день, — на мужскую верность. Чтобы муж не изменял, нужно слегка стукнуть его по темени прялкой.

Алтайская правда