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Общество

Горняк22: В Барнауле на некоторых участках ограничат остановку и стоянку машин

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

С 22 февраля в краевом центре на нескольких улицах установят знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспорта ночью. Это будет сделано для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

Установка дорожных знаков начнется на следующих участках:

  • на нечетной стороне ул.Молодежной, от пр-кта Ленина до строения №7 по ул.Молодежной,
  • на четной стороне проезда Канатного, от ул.Нагорной до строения №83 кЗ по проезду Канатному.

В городской мэрии рассказали, что в случае возникновения трудностей при очистке улиц возможно введение ограничений на дополнительных участках. Барнаульцев просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Барнаул 

Алтайская правда

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