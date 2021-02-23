Горняк22: В Барнауле на некоторых участках ограничат остановку и стоянку машин

С 22 февраля в краевом центре на нескольких улицах установят знаки, ограничивающие остановку и стоянку транспорта ночью. Это будет сделано для беспрепятственного прохождения снегоуборочной техники.

Установка дорожных знаков начнется на следующих участках:

на нечетной стороне ул.Молодежной, от пр-кта Ленина до строения №7 по ул.Молодежной,

на четной стороне проезда Канатного, от ул.Нагорной до строения №83 кЗ по проезду Канатному.

В городской мэрии рассказали, что в случае возникновения трудностей при очистке улиц возможно введение ограничений на дополнительных участках. Барнаульцев просят с пониманием отнестись к ограничениям и соблюдать требования дорожных знаков.

Барнаул

Алтайская правда