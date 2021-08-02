ГОРНЯК22 02.08.2021
Общество

Горняк22: Барнаульский зоопарк разыграет баню-бочку

Горняк22
11 часов Ago

В Барнаульском зоопарке устроят розыгрыш. На кону – баня-бочка.

Об условиях розыгрыша рассказали в Instagram-аккаунте зоопарка. С 1 августа по 1 октября нужно просто посетить зоопарк и написать свой номер телефона и имя на обратной стороне билета. Затем скинуть его в лототрон. На кону – баня-бочка размером 4 кв.метра. Говорят, баня может вместить вт себя до четырех человек.

Победителя выберут случайно, по удачному билету, который достанут из лототрона 1 октября.

Барнаул 

Алтайская правда

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