Горняк22: В России могут запретить молодежи до 21 года ходить ночью в бары и клубы

Россиянам моложе 21 года могут запретить посещать заведения в ночное время.

Такая инициатива принадлежит члену Общественной палаты Султану Хамзиеву. Он направил Министру здравоохранения Михаилу Мурашко письмо. В нем общественный деятель предлагает запретить пускать молодежь до 21 года в бары и рестораны с 23:00 до 8:00. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я считаю, что молодежь в возрасте 18, 19, 20 лет должна заниматься не вопросами уничтожения собственного здоровья и психики, а саморазвитием, личностным ростом, здоровым образом жизни. Вообще, это нормальная международная практика. В мире серьезно стоит вопрос о долголетии», — подчеркнул Хамзиев.

По мнению Общественного деятеля, глава Минздрава поддержит эту идею.

Алтайская правда