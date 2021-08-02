Горняк22: Глава города съездил на Докучаево и поручил обустроить точки продажи

Глава города Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросу торговли на тротуарах в районе рынка Докучаево.

31 июля глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по вопросу торговли в неустановленных местах в районе рынка Докучаево. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

Глава города Вячеслав Франк пообщался с продавцами, которые торгуют здесь. Он отметил, что жители микрорайона часто жалуются, что продавцы устроили «витрину» прямо на тротуаре.

«Эту ситуацию, конечно, надо решать, но и людей, которые там торгуют, тоже надо понять. Торговать на тротуаре — это неправильно, людям надо дать возможность спокойно и легально торговать. Будем этот вопрос решать», — подчеркнул он.

Глава города поручил администрации района и комитетов проработать варианты по обустройству точек продажи для реализации продукции с приусадебных или дачных участков.

Фото: barnaul.org

Барнаул

Алтайская правда