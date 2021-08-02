Горняк22: В Минтруде рассказали, как получить выплату в 250 тысяч рублей
Жители России смогут воспользоваться социальным контрактом для переобучения или для открытия собственного дела. На эти цели предусмотрено 250 тысяч рублей.
Как рассказала заместитель министра труда Ольга Баталина, основная задача пособий — сформировать дополнительный источник дохода. Средства, в том числе, можно направить на переобучение для трудоустройства. При этом даже после выхода на работу будут продолжаться выплаты в течение трех месяцев в размере прожиточного минимума.
Контракт может помочь при организации собственного дела или самозанятости, пишут РИА Новости.
«Человеку выплачиваются средства в размере 250 тысяч рублей. Это тот стартовый капитал, на который можно открыть, например, семейную мастерскую. Или построить теплицы, обустроить пасеку, приобрести технику для сельхозобработки», — рассказала Баталина.