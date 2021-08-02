Горняк22: Где выгодно приобрести кабельную продукцию
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«Алтайэнергосбыт» подготовил специальное предложение для юридических лиц.
До конца августа кабельная продукция со скидкой 10%!
Самонесущий изолированный провод, силовой кабель, алюминиевая, медная кабельно-проводниковая продукция и многое другое во всех офисах компании в Алтайском крае и Республике Алтай.
Акция действует до 31.08.2021г.
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