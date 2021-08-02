ГОРНЯК22 02.08.2021
Общество

Горняк22: Где выгодно приобрести кабельную продукцию

Горняк22
11 часов Ago

Строите и ремонтируете?

«Алтайэнергосбыт» подготовил специальное предложение для юридических лиц.

До конца августа кабельная продукция со скидкой 10%!

Самонесущий изолированный провод, силовой кабель, алюминиевая, медная кабельно-проводниковая продукция и многое другое во всех офисах компании в Алтайском крае и Республике Алтай.

Акция действует до 31.08.2021г.

Список товаров, участвующих в акции, уточняйте в офисах АО «Алтайэнергосбыт».

На правах рекламы

Алтайская правда

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