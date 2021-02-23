Горняк22: Володин рассказал, когда произойдет спад заболеваемости ковидом

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в интервью «Дума ТВ» дал прогноз по заболеваемости ковид. По его словам, он основывается на экспертной оценке. Политик уверен, что российская вакцина показала уже свою эффективность.

«У нас с вами и наука медицинская, и врачи работают и могут эффективно решать задачи», — сказал Вячеслав Володин. Он отметил, что все больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину.

Говоря о других странах, Володин заметил, что у них ситуация более тяжелая: болеют граждане страны, парализованы парламенты. «У нас такая вакцина есть, причем не одна. И мы можем сделать все для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет», — считает Председатель ГД.

«По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет именно в августе – сентябре», — сказал он. При этом осенью ожидается рост количества заболевающих из‑за отпусков.

Политик призвал россиян отдыхать дома, передает пресс-служба Государственной Думы ФС РФ. «Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», — отметил Председатель ГД.

Алтайская правда