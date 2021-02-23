ГОРНЯК22

Общество

Горняк22: Володин рассказал, когда произойдет спад заболеваемости ковидом

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин  в интервью «Дума ТВ» дал прогноз по заболеваемости ковид. По его словам, он основывается на экспертной оценке. Политик уверен, что российская вакцина показала уже свою эффективность.

«У нас с вами и наука медицинская, и врачи работают и могут эффективно решать задачи», — сказал Вячеслав Володин. Он отметил, что все больше стран обращаются с просьбой, чтобы у них была возможность использовать нашу российскую вакцину.

Говоря о других странах, Володин заметил, что у них ситуация более тяжелая: болеют граждане страны, парализованы парламенты. «У нас такая вакцина есть, причем не одна. И мы можем сделать все для того, чтобы у нас появился общественный иммунитет», — считает Председатель ГД.

«По оценкам специалистов, минимальный уровень заболеваемости будет именно в августе – сентябре», — сказал он. При этом осенью ожидается рост количества заболевающих из‑за отпусков.

Политик призвал россиян отдыхать дома, передает пресс-служба Государственной Думы ФС РФ. «Лучше отдыхать дома. Страна огромная, прекрасная, замечательная. Есть что посмотреть, где отдохнуть. Мы считаем, что этот вопрос требует и контроля, и внимания, и создания условий для бизнеса», — отметил Председатель ГД.

Алтайская правда

Похожая запись

Общество

Горняк22: В Барнауле на некоторых участках ограничат остановку и стоянку машин

Фев 23, 2021
Общество

Горняк22: Более 12,5 тысяч новых носителей коронавируса нашли в России за сутки

Фев 23, 2021
Общество

Горняк22: Алтайским краснокнижным соколам сделают специальные татуировки

Фев 23, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Змеиногорск: Как уберечь себя от мошенников? На вопросы жителей ответит межрайонный прокурор Владимир Евдокимов

Фев 23, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: 42 повода отдохнуть в Алтайском крае

Фев 23, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Московский Музей Победы приглашает жителей Алтайского края на онлайн-программу в честь Дня защитника Отечества

Фев 23, 2021
Алтайский край

Змеиногорск: Вниманию получателей ежемесячного пособия на ребенка и ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка : завершается беззаявительный период предоставления выплаты

Фев 23, 2021

ГОРНЯК22

Сайт работает на WordPress | Тема: Newsup, автор Themeansar