Горняк22: Более 12,5 тысяч новых носителей коронавируса нашли в России за сутки

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 12 604 человек. Таким образом, страна вернулась к показателям по заболеваемости к октябрю прошлого года. По данным на 22 февраля, зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 943человек.

Согласно статистике, что 11,2% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Большая часть случаев CoViD-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (+1723), Санкт-Петербурге (+957), а также Подмосковье (+728), Нижегородская область (+407).

За весь период пандемии в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.

Алтайская правда