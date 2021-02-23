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Общество

Горняк22: Более 12,5 тысяч новых носителей коронавируса нашли в России за сутки

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

В России за минувшие сутки коронавирус подтвердился ещё у 12 604 человек. Таким образом, страна вернулась к показателям по заболеваемости к октябрю прошлого года. По данным на 22 февраля, зафиксировано 337 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 12 943человек.

Согласно статистике, что 11,2% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни. Большая часть случаев CoViD-19 за прошедшие сутки зафиксировали в Москве (+1723), Санкт-Петербурге (+957), а также Подмосковье (+728), Нижегородская область (+407).

 За весь период пандемии в России выявлено 4 177 330 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 83 630 летальных исходов, выздоровели 3 726 388 человек.

Алтайская правда

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